«Волонтеры Победы» и ЕР провели мероприятия ко Дню памяти и скорби в 62 странах

Главной площадкой мероприятий стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В этом месте участники зажгли огненную инсталляцию из 10 000 свечей, которая посвящена 85-летию начала битвы за Москву. Еще 8000 свечей, символизирующих единство фронта и тыла, были зажжены на Северном речном вокзале в столице. На этой же площадке гостям представили литературно-музыкальную программу, в рамках которой в том числе звучали воспоминания очевидцев и участников Великой Отечественной войны.