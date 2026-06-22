«Волонтеры Победы» и ЕР провели мероприятия ко Дню памяти и скорби в 62 странах
«Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» провели мероприятия Дня памяти и скорби, организовав 2000 точек во всех регионах России и 62 странах мира, сообщил «Ведомостям» представитель организации.
По его словам, в мероприятиях поучаствовали более 1 млн человек. «Даже в тех странах, где по политическим причинам не удалось согласовать публичные акции, люди все равно нашли возможность вспомнить тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнула зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, председатель движения «Волонтеры Победы» и Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.
Главной площадкой мероприятий стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В этом месте участники зажгли огненную инсталляцию из 10 000 свечей, которая посвящена 85-летию начала битвы за Москву. Еще 8000 свечей, символизирующих единство фронта и тыла, были зажжены на Северном речном вокзале в столице. На этой же площадке гостям представили литературно-музыкальную программу, в рамках которой в том числе звучали воспоминания очевидцев и участников Великой Отечественной войны.
Представитель «Волонтеров Победы» также рассказал об акциях, проведенных в Еврейской автономной области, Ленинградской области, Астраханской области, Хабаровском крае, Красноярске и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На последней из площадок участники зажгли «масштабную огненную картину из 120 000 свечей». В центре инсталляции были изображены символ «Дороги жизни» и разорванное кольцо блокады.
Среди иностранных государств мероприятия были проведены в Киргизии, Южной Осетии, Аргентине, Замбии, Израиле и других странах.
В России 22 июня является Днем памяти и скорби. В этот день в 1941 г. началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 27 млн населения СССР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российский лидер примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня. По словам представителя Кремля, участие президента в памятной церемонии является традицией Дня памяти и скорби.