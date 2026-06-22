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МИД КНР осудил атаку ВСУ на автобус в Брянской области

Ведомости

Китай с осуждением относится к любым атакам на мирное население и призывает все стороны к сдержанности. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает «РИА Новости».

«Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать удар украинского дрона по автобусу в Брянской области.

17 июня украинский беспилотник атаковал автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Гомеля. Удар произошел во время движения транспортного средства по трассе А240 в Брянской области. В результате погибла женщина-сопровождающая, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела после атаки.

19 июня белорусский минздрав сообщил, что состояние пострадавших остается стабильным. Ведомство отмечало, что дети, получившие ранения, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. При этом наиболее тяжело пострадавшему ребенку планировалось провести операцию.

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