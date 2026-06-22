МИД КНР осудил атаку ВСУ на автобус в Брянской области

«Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать удар украинского дрона по автобусу в Брянской области.