МИД прорабатывает выездное и досрочное голосование в Госдуму за рубежом

15 июня председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в 2026 г. впервые принять участие в голосовании смогут более 1,6 млн граждан России. По ее словам, для россиян, которые находятся за рубежом, в более чем 150 странах мира будут открыты более 300 избирательных участков.