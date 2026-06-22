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МИД прорабатывает выездное и досрочное голосование в Госдуму за рубежом

Ведомости

МИД России прорабатывает проведение досрочного и выездного голосования в рамках выборов в Госдуму в странах, где проживает большое количество россиян. Об этом заявила «РИА Новости» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Для максимального охвата избирателей, особенно в странах с большим количеством проживающих соотечественников и на популярных туристических направлениях, прорабатываются возможности выездного и досрочного голосования, где это допускается местным законодательством», – сказала дипломат.

15 июня председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в 2026 г. впервые принять участие в голосовании смогут более 1,6 млн граждан России. По ее словам, для россиян, которые находятся за рубежом, в более чем 150 странах мира будут открыты более 300 избирательных участков.

В тот же день Памфилова отмечала, что ЦИК считает своей целью на предстоящих выборах сделать их точкой стабильности и усиления страны. «Вот наша основная задача, в копилку к нашей грядущей победе», – сказала она.

Выборы в единый день голосования, который предварительно назначен на 20 сентября, включают кампании разного уровня: от выборов депутатов Госдумы до прямых выборов высших должностных лиц в не менее чем восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2200 кампаний, в рамках которых предстоит заместить 207 000 мандатов и выборных должностей.

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