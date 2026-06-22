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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщили в Кремле.

Церемония прошла в Александровском саду и была приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Глава государства почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии также приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню возложил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

О предстоящей церемонии 19 июня сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что 22 июня – это день, когда помнит и скорбит «вся наша страна».

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