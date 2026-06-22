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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 734 беспилотников ВСУ за сутки

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 734 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным Минобороны, за весь период боевых действий российскими войсками уничтожены 671 самолет, 284 вертолета и 167 044 беспилотных летательных аппарата. ВС России также поразили 662 зенитных ракетных комплексов, 29 870 танков и других боевых бронированных машин, а также 1 746 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Дежурные средства ПВО с 20:00 мск 21 июня до 7:00 мск 22 июня ликвидировали 301 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за прошедшие сутки на подлете к столице были сбиты 84 беспилотника ВСУ. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Росавиация сообщила о приостановке приема и отправки воздушных судов в московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». По данным ведомства, такие меры введены для обеспечения безопасности полетов.

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