Силы ПВО сбили 734 беспилотников ВСУ за сутки

По данным Минобороны, за весь период боевых действий российскими войсками уничтожены 671 самолет, 284 вертолета и 167 044 беспилотных летательных аппарата. ВС России также поразили 662 зенитных ракетных комплексов, 29 870 танков и других боевых бронированных машин, а также 1 746 боевых машин реактивных систем залпового огня.