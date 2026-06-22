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ВС РФ ударили по объектам нефтепереработки и энергоинфраструктуры Украины

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Были также атакованы склады горючего, используемые украинской армией, места по сборке и хранению беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации вооруженных формирований республики и иностранных наемников в 142 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

За последние сутки российские средства ПВО сбили 734 беспилотника самолетного типа и 12 управляемых авиационных бомб, сообщало оборонное ведомство. С 20:00 мск 21 июня до 7:00 мск 22 июня дежурные силы ПВО ликвидировали 301 украинский БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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