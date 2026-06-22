ВС РФ ударили по объектам нефтепереработки и энергоинфраструктуры Украины

За последние сутки российские средства ПВО сбили 734 беспилотника самолетного типа и 12 управляемых авиационных бомб, сообщало оборонное ведомство. С 20:00 мск 21 июня до 7:00 мск 22 июня дежурные силы ПВО ликвидировали 301 украинский БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.