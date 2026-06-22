Песков: Путин вспоминает своего отца-фронтовика
Президент РФ Владимир Путин, как и любой человек, вспоминает своего отца, участника Великой Отечественной войны Владимира Спиридоновича Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента. И не только в комнате отдыха. И, естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца», – сказал представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос о том, вспоминает ли глава государства в такие дни, как 22 июня, своего отца-фронтовика и есть ли у Путина его портрет, например, в комнате отдыха.
22 июня, в День памяти и скорби, Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Он почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии также приняли участие ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов. Цветы к Вечному огню возложил министр обороны РФ Андрей Белоусов.