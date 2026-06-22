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Центр космической связи в Дубне подвергся атаке дронов ВСУ

Ведомости

Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Работа систем связи и телевещания не нарушена, сообщили ТАСС представители предприятия «Космическая связь».

В организации уточнили, что после атаки принимаются меры по ликвидации последствий. Персонал центра не пострадал.

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено», – пояснили представители центра.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за минувшие сутки средства ПВО уничтожили 734 украинских БПЛА самолетного типа и 12 управляемых авиабомб.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнял, что за прошедшие сутки только на подлете к столице были сбиты 84 беспилотника. По его словам, разрушений и пострадавших в результате атак нет.

На фоне атак Росавиация временно ограничивала прием и отправку рейсов в аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». В ведомстве поясняли, что меры были введены для обеспечения безопасности полетов. В 13:06 мск ограничения в столичных авиагаванях были сняты.

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