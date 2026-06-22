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Путин проведет встречу с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 23 июня встретится с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщил Кремль.

Встреча пройдет в Георгиевском зале Кремля. Путин традиционно поздравит офицеров, бывших курсантов и слушателей академий. В сообщении Кремля отмечается, что глава государства пожелает собеседникам успехов «в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины».

В мероприятии примут участие свыше 600 выпускников, которые закончили высшие учебные заведения с отличием. На встрече также будут присутствовать их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.

21 июня о встрече с выпускниками вузов говорил журналист Павел Зарубин. Он отмечал, что в течение недели российский лидер также проведет совещания с правительством и Советом безопасности, а также отдельное заседание, посвященное вопросам развития авиационной отрасли. Кроме того, глава государства должен принять участие в церемонии вручения Президентскому полку ордена Жукова.

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