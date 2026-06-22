Путин проведет встречу с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня

21 июня о встрече с выпускниками вузов говорил журналист Павел Зарубин. Он отмечал, что в течение недели российский лидер также проведет совещания с правительством и Советом безопасности, а также отдельное заседание, посвященное вопросам развития авиационной отрасли. Кроме того, глава государства должен принять участие в церемонии вручения Президентскому полку ордена Жукова.