Путин проведет встречу с выпускниками вузов силовых ведомств 23 июня
Президент РФ Владимир Путин 23 июня встретится с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, сообщил Кремль.
Встреча пройдет в Георгиевском зале Кремля. Путин традиционно поздравит офицеров, бывших курсантов и слушателей академий. В сообщении Кремля отмечается, что глава государства пожелает собеседникам успехов «в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины».
В мероприятии примут участие свыше 600 выпускников, которые закончили высшие учебные заведения с отличием. На встрече также будут присутствовать их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
21 июня о встрече с выпускниками вузов говорил журналист Павел Зарубин. Он отмечал, что в течение недели российский лидер также проведет совещания с правительством и Советом безопасности, а также отдельное заседание, посвященное вопросам развития авиационной отрасли. Кроме того, глава государства должен принять участие в церемонии вручения Президентскому полку ордена Жукова.