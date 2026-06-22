Китай ввел санкции против 10 американских оборонных компаний
Пекин ввел экспортные ограничения в отношении 10 американских компаний, связанных с оборонной промышленностью, а также запретил госучреждениям КНР закупать продукцию 46 американских фирм, включая Lockheed Martin и Raytheon. Об этом сообщает ABC.
Министерство торговли КНР объявило о блокировке экспорта товаров двойного назначения в адрес 10 компаний, в число которых вошли производители военных дронов и предприятия по добыче редкоземельных металлов. Как пояснили в ведомстве, запрет вводится для защиты национальной безопасности и в ответ на «неправомерное расширение США так называемого списка китайских военных компаний».
В список попали Aveox (Калифорния), Red Cat Holdings и Teal Drones (Юта), IMSAR (Юта), Jaia Robotics (Род-Айленд), Ball Aerospace & Technologies (Колорадо), Oshkosh Defense (Висконсин), L3Harris Maritime Services (Вирджиния), MP Materials (Невада) и USA Rare Earth (Оклахома).
Одновременно министерство финансов КНР запретило государственным структурам закупать продукцию 46 американских компаний, среди которых несколько подразделений Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics.
Партнер консалтинговой фирмы The Asia Group Джордж Чэнь назвал этот запрет ожидаемым и соразмерным ответом на ограничения США. По его словам, большинство попавших под санкции компаний – игроки американского оборонного сектора или тесно связаны с правительством США, «эти компании не ведут бизнес в Китае, так что влияние будет скорее символическим».
Ранее, в начале июня, минобороны США внесло несколько китайских технологических компаний, включая Alibaba и Baidu, в список фирм, которые, по утверждению Вашингтона, имеют связи с китайской армией. Это лишило их доступа к американским военным контрактам. Baidu назвала предположения о своей принадлежности к военным компаниям «совершенно беспочвенными». Минторг КНР тогда заявил, что американские санкции противоречат консенсусу, достигнутому лидерами двух стран во время визита Дональда Трампа в Китай в мае.