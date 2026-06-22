Китай ввел санкции против 10 американских оборонных компаний

Ранее, в начале июня, минобороны США внесло несколько китайских технологических компаний, включая Alibaba и Baidu, в список фирм, которые, по утверждению Вашингтона, имеют связи с китайской армией. Это лишило их доступа к американским военным контрактам. Baidu назвала предположения о своей принадлежности к военным компаниям «совершенно беспочвенными». Минторг КНР тогда заявил, что американские санкции противоречат консенсусу, достигнутому лидерами двух стран во время визита Дональда Трампа в Китай в мае.