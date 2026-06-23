Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы реагирования на ЧС
Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы для оперативного реагирования и совместные ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с главой МИДа Китая Ван И.
По словам Шойгу, это особенно актуально на фоне обострения международной обстановки. Он подчеркнул, что новые рабочие механизмы должны быть направлены на коллективное реагирование на различные события и преодоление последствий ЧС.
«Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
22 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели. 23 июня он примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. У Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.