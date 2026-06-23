Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы для оперативного реагирования и совместные ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с главой МИДа Китая Ван И.