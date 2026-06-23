Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB10,295-1,53%CNY Бирж.00%IMOEX2 318,28-4,23%RTSI990,05-4,65%RGBI114,36-1,35%RGBITR759,21-1,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Ведомости

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу предложил создать в БРИКС механизмы для оперативного реагирования и совместные ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом он заявил на встрече с главой МИДа Китая Ван И.

По словам Шойгу, это особенно актуально на фоне обострения международной обстановки. Он подчеркнул, что новые рабочие механизмы должны быть направлены на коллективное реагирование на различные события и преодоление последствий ЧС.

«Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

22 июня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели. 23 июня он примет участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. У Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран БРИКС.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь