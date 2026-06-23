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Главная / Политика /

Путин: Россия выступает за демократические основы миропорядка

Ведомости

Россия выступает за равенство всех стран и демократические основы миропорядка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам форума «Примаковские чтения».

«Мы выступаем за иные, по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», – говорится в обращении.

Путин заявил, что с учетом турбулентной мировой обстановки участникам форума «есть над чем подумать, о чем порассуждать и поспорить».

Тема «Примаковских чтений» в этом году – «Мир без правил: силовая игра?». Путин считает, что тема точно характеризует те «тревожные тенденции», которые обозначились в современных международных отношениях. Он повторил, что в продвижении западной идеи «мира, основанного на правилах», скрываются «откровенно неоколониалистские амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты».

Форум проходит с 23 по 24 июня в Москве. 

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