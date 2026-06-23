Путин: Россия выступает за демократические основы миропорядка

Тема «Примаковских чтений» в этом году – «Мир без правил: силовая игра?». Путин считает, что тема точно характеризует те «тревожные тенденции», которые обозначились в современных международных отношениях. Он повторил, что в продвижении западной идеи «мира, основанного на правилах», скрываются «откровенно неоколониалистские амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты».