Путин вручит орден Жукова Президентскому полку
Президент России Владимир Путин вручит Президентскому полку орден Жукова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это будет по случаю 90-летия Президентского полка. Также будет торжественная церемония в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства поздравит Президентский полк», – рассказал Песков.
23 июня также в Большом Кремлевском дворце состоится ежегодная встреча Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений России. Имеются в виду образовательные организации Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН. Кремль сообщал, что Путин традиционно поздравит офицеров, бывших курсантов и слушателей академий. Президент пожелает им успехов «в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины».