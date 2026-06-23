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Путин вручит орден Жукова Президентскому полку

Ведомости

Президент России Владимир Путин вручит Президентскому полку орден Жукова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это будет по случаю 90-летия Президентского полка. Также будет торжественная церемония в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Глава государства поздравит Президентский полк», – рассказал Песков.

23 июня также в Большом Кремлевском дворце состоится ежегодная встреча Путина с выпускниками высших военно-учебных заведений России. Имеются в виду образовательные организации Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также МВД, Следственного комитета и ФСИН. Кремль сообщал, что Путин традиционно поздравит офицеров, бывших курсантов и слушателей академий. Президент пожелает им успехов «в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности Родины».

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