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Главная / Политика /

Депутаты партии Пашиняна подрались с оппозицией Армении

Ведомости

Депутат фракции «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна подрались с членами оппозиционной «Мать-Армении» на заседании совета старейшин Еревана. Об этом сообщило News.am.

В начале заседания заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян обратился к членам фракции «Мать-Армения»: «Честно говоря, если бы я был на вашем месте, я бы молчал». Он заявил, что лидер «Мать-Армении» Андраник Теванян обвиняется в госизмене, поэтому членам фракции не следует «прыгать от радости во время своих выступлений».

После перепалки с участниками заседания между оппозиционной и правящей фракциями произошла драка. Памбухчян потребовал вывести из зала члена Ереванского совета старейшин от оппозиции Геворга Степаняна и других.

Армянские депутаты регулярно устраивают потасовки в стенах законодательных органов. В июле 2025 г. в парламенте Армении произошла драка между депутатами во время внеочередного заседания. Поводом для столкновения стало рассмотрение ходатайства прокуратуры об отзыве депутатской неприкосновенности у члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна. Власти предъявили ему обвинение в подготовке теракта и попытке захвата власти.

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