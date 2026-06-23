Депутаты партии Пашиняна подрались с оппозицией Армении

В начале заседания заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян обратился к членам фракции «Мать-Армения»: «Честно говоря, если бы я был на вашем месте, я бы молчал». Он заявил, что лидер «Мать-Армении» Андраник Теванян обвиняется в госизмене, поэтому членам фракции не следует «прыгать от радости во время своих выступлений».