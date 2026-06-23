Депутаты партии Пашиняна подрались с оппозицией Армении
Депутат фракции «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна подрались с членами оппозиционной «Мать-Армении» на заседании совета старейшин Еревана. Об этом сообщило News.am.
В начале заседания заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян обратился к членам фракции «Мать-Армения»: «Честно говоря, если бы я был на вашем месте, я бы молчал». Он заявил, что лидер «Мать-Армении» Андраник Теванян обвиняется в госизмене, поэтому членам фракции не следует «прыгать от радости во время своих выступлений».
После перепалки с участниками заседания между оппозиционной и правящей фракциями произошла драка. Памбухчян потребовал вывести из зала члена Ереванского совета старейшин от оппозиции Геворга Степаняна и других.
Армянские депутаты регулярно устраивают потасовки в стенах законодательных органов. В июле 2025 г. в парламенте Армении произошла драка между депутатами во время внеочередного заседания. Поводом для столкновения стало рассмотрение ходатайства прокуратуры об отзыве депутатской неприкосновенности у члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна. Власти предъявили ему обвинение в подготовке теракта и попытке захвата власти.