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В парламенте Армении депутаты устроили драку на заседании

Ведомости

В парламенте Армении произошла драка между депутатами во время внеочередного заседания. Об этом сообщает «РИА Новости».

Поводом для столкновения стало рассмотрение ходатайства прокуратуры об отзыве депутатской неприкосновенности у члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна. Власти предъявили ему обвинение в подготовке теракта и попытке захвата власти. В рамках этого дела до этого был задержан архиепископ Баграт Галстанян.

Выступая перед коллегами, Саркисян резко раскритиковал действующее руководство страны. По его словам, решение об его аресте уже принято. Депутат заявил, что не будет участвовать в дальнейшем обсуждении и намерен вместе с семьей – женой и четырьмя детьми – отправиться в церковь, а затем в Следственный комитет.

Сразу после этого заявления к оппозиционеру бросились депутаты от правящей партии «Гражданский договор», что привело к потасовке. По информации представителей оппозиции, к участникам драки присоединились также помощники парламентариев от правящей фракции. После этого был объявлен перерыв в заседании, но после его окончания оппозиционные депутаты на пленарное заседание не вернулись.

30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российских политиков воздержаться от вмешательства во внутренние дела республики. Так он отреагировал на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, выразившего обеспокоенность нападками на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ).

4 июля МИД Армении вручил российскому послу ноту протеста из-за высказываний российской стороны относительно внутриполитической ситуации в стране. В документе выражено недовольство комментариями, звучащими в эфирах российских телеканалов, а также заявлениями отдельных депутатов Госдумы о действиях правоохранительных органов Армении по предотвращению попытки государственного переворота.

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