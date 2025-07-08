В парламенте Армении депутаты устроили драку на заседании

Сразу после этого заявления к оппозиционеру бросились депутаты от правящей партии «Гражданский договор», что привело к потасовке. По информации представителей оппозиции, к участникам драки присоединились также помощники парламентариев от правящей фракции. После этого был объявлен перерыв в заседании, но после его окончания оппозиционные депутаты на пленарное заседание не вернулись.