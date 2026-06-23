Шойгу: Россия будет улучшать противодействие атакам БПЛА
В России будет улучшаться ситуация с противодействием ударам беспилотников, этому уделяется внимание со стороны президента, Минобороны, губернаторов и промышленных предприятий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.
«Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей. Огромное внимание этому уделяет глава государства, Министерство обороны, губернаторы, промышленность. Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов <...> ситуация должна улучшаться», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом Шойгу подчеркнул, что если в России прорабатывается вопрос систем защиты, то на другой стороне конфликта таким же образом совершенствуется система нападения. Он отметил, что российские ведомства осуществляют активную работу в этом направлении.
23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что цель беспилотных ударов по гражданской инфраструктуре в российских регионах – раскачать общество. «Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил», – отметил он.