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Шойгу: Россия будет улучшать противодействие атакам БПЛА

Ведомости

В России будет улучшаться ситуация с противодействием ударам беспилотников, этому уделяется внимание со стороны президента, Минобороны, губернаторов и промышленных предприятий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам визита в Индию.

«Идет большая работа по противодействию, по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей. Огромное внимание этому уделяет глава государства, Министерство обороны, губернаторы, промышленность. Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов <...> ситуация должна улучшаться», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом Шойгу подчеркнул, что если в России прорабатывается вопрос систем защиты, то на другой стороне конфликта таким же образом совершенствуется система нападения. Он отметил, что российские ведомства осуществляют активную работу в этом направлении.

23 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что цель беспилотных ударов по гражданской инфраструктуре в российских регионах – раскачать общество. «Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил», – отметил он.

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