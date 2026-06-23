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Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста Ножкина

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, который умер 22 июня на 90-м году жизни.

«Ушел из жизни талантливый, преданный избранному делу человек, автор замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых пронзительно искренне, проникновенно звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей, безграничной любви к Родине», – подчеркнул глава государства.

О смерти артиста 23 июня сообщила Гильдия актеров Союза кинематографистов России. Причины там не уточнили. Коллеги Ножкина посчитали глубоко символичным то, что это произошло именно в День памяти и скорби – годовщину начала Великой Отечественной войны. Прощание с актером состоится в храме Христа Спасителя 25 июня.

Ножкин получил высшее образование в Театральной студии эстрадных искусств Московского театра эстрады в 1961 г. В кино он начал сниматься с 1967 г., дебютировав в музыкальном фильме «На два часа раньше». Среди его известных работ – фильмы и сериалы «Ошибка резидента» и «Судьба резидента», «У озера», «Хождение по мукам», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение». Актер получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1974 г. и народного артиста – в 1980-м.

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