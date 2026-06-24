КНДР ввела в эксплуатацию первый эсминец на 5000 тонн
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ввела в эксплуатацию свой первый эсминец «Чхве Хен» водоизмещением 5000 т в порту Нампхо. Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что будут построены корабли вдвое больше, и пообещал оснастить флот ядерным оружием, пишет Bloomberg.
«Этот военный корабль обладает самыми совершенными и сложными эксплуатационными и боевыми характеристиками. Программа оснащения ВМС ядерным оружием неуклонно следует намеченному курсу», – сказал Ким на церемонии ввода в эксплуатацию.
17 июня лидеры «Группы семи» (G7) заявили о своей приверженности идее полной денуклеаризации КНДР. В совместном заявлении по геополитическим вопросам участников саммита во французском Эвиане они заявили о «глубокой обеспокоенности ядерными и ракетными программами КНДР». В сентябре 2025 г. замминистра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген заявил на Генассамблее ООН, что Северная Корея ни при каких обстоятельствах не откажется от своего ядерного потенциала.