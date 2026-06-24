Рябков: Запад ждут катастрофические последствия при столкновении с РФ
Запад ждут катастрофические последствия, если страны примут решение покуситься на безопасность России, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Консолидируется ли курс на прямое лобовое столкновение с нами? Это неизбежно чревато катастрофическими последствиями для тех, кто покусится таким образом на нашу безопасность», – сказал дипломат.
По его словам, независимо от экономической ситуации в США главными инициаторами подобного курса выступают страны Европы, например Германия и Франция. Рябков отметил, что эти действия становятся частью скрытой подготовки государств к возможному крупномасштабному конфликту с Москвой в 2030 г.
23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нынешние европейские элиты демонстрируют агрессивный реваншизм и намерены одержать победу над Россией. Он отметил, что Лондон и Париж намереваются создать под своим началом европейский Совет безопасности с участием «наиболее рьяных русофобов». Европа, по словам министра, хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку для накачки ВСУ вооружениями и развертывания «коалиции желающих» на подконтрольной Киеву территории.
21 июня газета Daily Express сообщила, что Лавров направил жесткое предупреждение в адрес Запада после ударов вооруженных сил Украины по Москве. По данным издания, дипломат предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну.