23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нынешние европейские элиты демонстрируют агрессивный реваншизм и намерены одержать победу над Россией. Он отметил, что Лондон и Париж намереваются создать под своим началом европейский Совет безопасности с участием «наиболее рьяных русофобов». Европа, по словам министра, хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку для накачки ВСУ вооружениями и развертывания «коалиции желающих» на подконтрольной Киеву территории.