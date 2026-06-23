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Главная / Политика /

Лавров: элиты в Европе не скрывают, что готовятся к войне с РФ

Ведомости

Нынешние европейские элиты демонстрируют агрессивный реваншизм и намерены одержать победу над Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 12-м посольском «круглом столе» в Дипломатической академии МИДа.

По его словам, Лондон и Париж намереваются создать под своим началом европейский Совет безопасности с участием «наиболее рьяных русофобов». Европа, отметил министр, хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы получить передышку для накачки ВСУ вооружениями и развертывания «коалиции желающих» на подконтрольной Киеву территории.

Лавров также указал, что в условиях, когда украинские войска теряют позиции на поле боя, в Европе делают ставку на «террористические методы киевского режима», поощряя удары по гражданским объектам в глубине российской территории.

Министр подчеркнул, что Европа вновь становится главной угрозой для международного мира и безопасности, а Брюссель вместе с Парижем, Берлином и Лондоном «сплачивает континент под знаменами неонацизма и русофобии» – подобно гитлеровской Германии перед Второй мировой войной. Он также отметил, что Нидерланды якобы отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с Россией.

23 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил лидеров G7 в попытке заставить Запад забыть анкориджские договоренности и консолидироваться вокруг продолжения войны. В тот же день Лавров заявил, что Россия готова использовать весь комплекс мер для защиты Союзного государства. 19 июня глава МИД РФ отмечал, что Москва ценит признание администрацией Трампа необходимости диалога.

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