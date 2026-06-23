Министр подчеркнул, что Европа вновь становится главной угрозой для международного мира и безопасности, а Брюссель вместе с Парижем, Берлином и Лондоном «сплачивает континент под знаменами неонацизма и русофобии» – подобно гитлеровской Германии перед Второй мировой войной. Он также отметил, что Нидерланды якобы отрабатывают сценарий создания лагерей для российских военнопленных на своей территории на случай войны с Россией.