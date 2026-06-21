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Daily Express: Лавров пригрозил НАТО расплатой за атаки на Москву

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил жесткое предупреждение в адрес Запада после ударов вооруженных сил Украины по Москве. Об этом сообщила газета Daily Express.

Daily Express уточняет, что с российской стороны поступила угроза в отношении НАТО. По их словам, Лавров предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну.

По словам главы МИД РФ, Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», а НАТО «проглотила» Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.

Лавров заявил о стремлении Европы заморозить конфликт на Украине

Политика / Международные отношения

19 июня Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на сайте МИД РФ, заявил, что прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. По словам Лаврова, под лозунгом «стратегической автономии» в Европе ведется серьезное укрепление силовых потенциалов. Речь идет и о ядерной сфере. Планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО вызывают глубокое беспокойство, отметил министр. По мнению Лаврова, такой шаг не приведет к укреплению безопасности ни самого Парижа, ни получателей его «помощи».

В статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь», глава внешнеполитического ведомства написал, что европейские страны намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. Дипломат напомнил о словах начальника генштаба Бельгии, который говорил о еще нескольких годах, которыми обладают европейцы «благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».

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