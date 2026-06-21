Daily Express: Лавров пригрозил НАТО расплатой за атаки на Москву

19 июня Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на сайте МИД РФ, заявил, что прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. По словам Лаврова, под лозунгом «стратегической автономии» в Европе ведется серьезное укрепление силовых потенциалов. Речь идет и о ядерной сфере. Планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО вызывают глубокое беспокойство, отметил министр. По мнению Лаврова, такой шаг не приведет к укреплению безопасности ни самого Парижа, ни получателей его «помощи».