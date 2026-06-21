Daily Express: Лавров пригрозил НАТО расплатой за атаки на Москву
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил жесткое предупреждение в адрес Запада после ударов вооруженных сил Украины по Москве. Об этом сообщила газета Daily Express.
Daily Express уточняет, что с российской стороны поступила угроза в отношении НАТО. По их словам, Лавров предположил, что нынешняя ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в ядерную Третью мировую войну.
По словам главы МИД РФ, Европа «продолжает грезить экспансией», «намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению», а НАТО «проглотила» Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.
19 июня Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность», опубликованной на сайте МИД РФ, заявил, что прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. По словам Лаврова, под лозунгом «стратегической автономии» в Европе ведется серьезное укрепление силовых потенциалов. Речь идет и о ядерной сфере. Планы Франции предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО вызывают глубокое беспокойство, отметил министр. По мнению Лаврова, такой шаг не приведет к укреплению безопасности ни самого Парижа, ни получателей его «помощи».
В статье, опубликованной в журнале «Международная жизнь», глава внешнеполитического ведомства написал, что европейские страны намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 г. Дипломат напомнил о словах начальника генштаба Бельгии, который говорил о еще нескольких годах, которыми обладают европейцы «благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время».