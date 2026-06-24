Армия России ударила по центру беспилотных систем ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России ударили по центру беспилотных систем сил специальных операций украинской армии, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника, складам боеприпасов и хранилищам горючего, используемым ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Были также поражены цеха производства и хранения беспилотников дальнего действия, места их запуска, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Атаки совершались оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Кроме того, за сутки силы ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 584 БПЛА самолетного типа.
По данным оборонного ведомства, российские военные ударили также по украинской газораспределительной подстанции в районе села Люцерна Запорожской области. Подстанция была атакована с помощью БПЛА «Герань». Минобороны также сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Иволжанское в Сумской области.