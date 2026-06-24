Армия России ударила по центру беспилотных систем ВСУ

По данным оборонного ведомства, российские военные ударили также по украинской газораспределительной подстанции в районе села Люцерна Запорожской области. Подстанция была атакована с помощью БПЛА «Герань». Минобороны также сообщило, что подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Иволжанское в Сумской области.