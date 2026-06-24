В феврале Der Spiegel со ссылкой на источники писала, что ЦРУ якобы на ранней стадии было проинформировано о планах насчет подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Весной 2022 г. в киевском районе Подол состоялась встреча сотрудников Службы внешней разведки США, ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным действиям. Украинцы сообщили об идее подрыва трубопроводов, и «американцам, по-видимому, понравился этот план», сообщали источники.