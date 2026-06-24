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Лавров: США хотят выкупить часть «Северных потоков» для перепродажи газа РФ

Ведомости

Вашингтон хочет приобрести европейскую часть газопроводов «Северные потоки» для перепродажи в страны Европы российского газа. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на форуме «Примаковские чтения».

«Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть "Северных потоков". Восстановить и взять под свой контроль», – сказал Лавров.

Министр добавил, что кроме российского газа в трубопроводы «ничего качать нельзя», поэтому «мы будем закачивать газ, а они будут перепродавать, думаю, с хорошей наценкой».

В конце марта Лавров заявлял France Televisions о желании США забрать себе «Северные потоки». Министр подчеркивал, что газопроводы были взорваны украинскими диверсантами при очевидной поддержке западных спецслужб, и эту акцию никто не осудил.

В феврале Der Spiegel со ссылкой на источники писала, что ЦРУ якобы на ранней стадии было проинформировано о планах насчет подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Весной 2022 г. в киевском районе Подол состоялась встреча сотрудников Службы внешней разведки США, ЦРУ и украинских специалистов по диверсионным действиям. Украинцы сообщили об идее подрыва трубопроводов, и «американцам, по-видимому, понравился этот план», сообщали источники.

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