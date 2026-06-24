FT: в Киеве увидели признаки поддержи со стороны Трампа
Президент США Дональд Трамп может склоняться к усилению поддержки Украины и более активному давлению на Россию для завершения конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников. Издание считает, что в Киеве усматривают «признаки» возможного изменения подхода Вашингтона.
Financial Times отмечает, что украинская сторона сохраняет осторожный скепсис в отношении заявлений американского лидера. Причиной этому называют предыдущие случаи, когда Трамп не всегда реализовывал ранее озвученные обещания и неоднократно положительно высказывался о президенте России Владимире Путине.
Украинские чиновники также сообщили о продвижении в вопросах военного сотрудничества после встреч с участием президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Речь идет, в частности, о возможных поставках ракет-перехватчиков Patriot и механизмах лицензирования западного вооружения. По данным FT, детали этих договоренностей должны быть дополнительно согласованы секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и американской стороной.
19 июня французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Трамп изменил свое мнение насчет возможностей Украины в конфликте с Россией. Макрон отметил, что «Трамп приехал и думал, что Украина проиграет. Но он передумал».
18 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что американский лидер намерен предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Агентство отметило, что Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, «которые могут производить только США». Но американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время. По словам официальных лиц, Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность лицензирования.