FT: в Киеве увидели признаки поддержи со стороны Трампа

18 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что американский лидер намерен предложить американским оборонным компаниям производить оружие по лицензии в Европе и на Украине. Агентство отметило, что Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны, включая ракеты-перехватчики, «которые могут производить только США». Но американская сторона исчерпала запасы в ходе конфликта Иране, а на наращивание производства требуется время. По словам официальных лиц, Трамп уведомил союзников, что рассмотрит возможность лицензирования.