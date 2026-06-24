31 мая вице-премьер – глава МИД Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией. Он отметил, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и, «будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения». Идею объединения с Молдавией поддержали в Румынии еще в апреле 2024 г. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку говорил, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии.