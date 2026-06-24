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Палата депутатов Румынии одобрила объединение с Молдавией

Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат
Ведомости

Нижняя палата парламента Румынии автоматически одобрила инициативу об объединении с Молдавией. Об этом сообщило румынское издание Adevarul.

Автоматическое одобрение означает, что законопроект не был рассмотрен депутатами в течение 45 дней, в связи с чем он будет передан на рассмотрение верхней палатой – Сенатом.

Румынский парламент рассмотрит поддержку возможности «мирного изменения границ» и принятие решения об объединении Румынии с Молдавией. В случае одобрения правительство Румынии должно будет незамедлительно начать переговоры с Кишиневом.

31 мая вице-премьер – глава МИД Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией. Он отметил, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и, «будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения». Идею объединения с Молдавией поддержали в Румынии еще в апреле 2024 г. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку говорил, что Молдавия устойчива благодаря помощи Румынии.

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