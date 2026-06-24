В Госсовете призвали оценивать эффективность регионов по цифровой зрелости

24 июня стало известно, что до конца июня 2026 г. правительство планирует внести в Госдуму законопроект об искусственном интеллекте. В обновленной версии документа сделан акцент на стимулировании технологий, а не на их ограничении. Из законопроекта исключили требования об обязательной маркировке ИИ-контента и обучении нейросетей только на российских данных. Это позволит бизнесу свободно внедрять инновации, не опасаясь избыточных административных барьеров.