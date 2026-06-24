В Госсовете призвали оценивать эффективность регионов по цифровой зрелости
Национальный план по внедрению технологий и искусственного интеллекта должен быть предельно прагматичным и исполняемым, а при формировании региональных показателей эффективности важно опираться на фактический уровень цифровой зрелости субъектов федерации и их финансовые возможности. Об этом заявил помощник президента РФ Алексей Дюмин на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Экономика данных».
Дюмин подчеркнул необходимость учитывать имеющиеся в регионах информационные системы и инфраструктуру, чтобы целевые индикаторы были сопоставимы с реальными ресурсами и условиями исполнения.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила доработанный проект закона «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ». Документ в ближайшее время будет рассмотрен на заседании правительства и внесен в Госдуму, сообщил на заседании вице-премьер Дмитрий Григоренко.
24 июня стало известно, что до конца июня 2026 г. правительство планирует внести в Госдуму законопроект об искусственном интеллекте. В обновленной версии документа сделан акцент на стимулировании технологий, а не на их ограничении. Из законопроекта исключили требования об обязательной маркировке ИИ-контента и обучении нейросетей только на российских данных. Это позволит бизнесу свободно внедрять инновации, не опасаясь избыточных административных барьеров.
В этот же день появилась информация, что на базе АНО «Цифровая экономика» будет сформирована рабочая группа «Меры поддержки ИИ» в составе правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта. Руководителем новой группы назначена генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.