Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 25 июня

Предыдущее совещание президента с постоянными членами СБ РФ состоялось 19 июня. Кремль сообщал, что встреча проходила по видеосвязи. Тема и содержание совещания не раскрывались. Тогда с докладом «по одному из направлений внешней политики» перед Путиным выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. На встрече также присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.