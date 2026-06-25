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Главная / Политика /

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 25 июня

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 25 июня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как обычно, он сам определит тему этого совещания», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в течение дня у главы государства также запланированы несколько рабочих непубличных встреч.

Предыдущее совещание президента с постоянными членами СБ РФ состоялось 19 июня. Кремль сообщал, что встреча проходила по видеосвязи. Тема и содержание совещания не раскрывались. Тогда с докладом «по одному из направлений внешней политики» перед Путиным выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. На встрече также присутствовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.

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