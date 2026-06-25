Песков: Россия примет юридические меры в случае продажи нефти с танкера Smyrtos

«Наверняка существуют юридические варианты реакции, они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать», – сказал Песков.