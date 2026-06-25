Песков: Россия примет юридические меры в случае продажи нефти с танкера Smyrtos
В Кремле планируют изучить правовые механизмы реагирования в случае, если власти Великобритании примут решение о продаже нефти с танкера Smyrtos, который ранее был задержан в проливе Ла-Манш. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Наверняка существуют юридические варианты реакции, они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать», – сказал Песков.
Говоря о политической оценке данной ситуации, представитель Кремля отметил, что речь идет о попытке экспроприации – продаже добычи, которая была добыта пиратскими методами.
14 июня премьер Британии Кир Стармер в соцсети X сообщил о перехвате танкера из так называемого «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш и якобы связан с Россией.
15 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер использует заявление о задержании танкера для отвлечения от проблем с мигрантами. «Отчаявшийся Стармер вместо того, чтобы перехватывать его мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь внимание Великобритании эскалацией», – отметил он.