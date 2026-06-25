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Генконсульство Румынии в Петербурге будет закрыто

МИД объявил консула Румынии персоной нон грата
Ведомости

Россия закрывает генеральное консульство Румынии в Санкт-Петербурге и объявляет румынского генконсула персоной нон грата. Об этом объявили в МИД РФ.

«Мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в сообщении.

29 мая президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце и высылке генерального консула Андрея Косилина. Решение было связано с падением беспилотника на жилой дом в городе Галац, где пострадали два человека. 

Спустя месяц, 25 июня, посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в МИД РФ, где ему было объявлено о закрытии генкосульства республики в РФ.

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