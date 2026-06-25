Командующий сухопутными войсками США в Европе уходит в отставку

22 мая газета The Independent сообщала, что в рамках учений НАТО использовала заброшенную платформу станции метро «Чаринг-Кросс» в качестве подземного штаба для отработки сценария действий в случае возможного конфликта с Россией. Глава сухопутных войск НАТО Донахью тогда заявил, что блоку надо быть готовым к 2030 г.