Командующий сухопутными войсками США в Европе уходит в отставку
Командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке, а также объединенным командованием сухопутных войск НАТО генерал Кристофер Донахью уходит в отставку. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Генерал Кристофер Донахью… сложит свои полномочия 2 июля 2026 г.», – сообщила официальный представитель сухопутных войск США Синтия Смит (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, после ухода Донахью его обязанности временно будет исполнять заместитель командующего генерал Кристофер Норрис.
22 мая газета The Independent сообщала, что в рамках учений НАТО использовала заброшенную платформу станции метро «Чаринг-Кросс» в качестве подземного штаба для отработки сценария действий в случае возможного конфликта с Россией. Глава сухопутных войск НАТО Донахью тогда заявил, что блоку надо быть готовым к 2030 г.
При этом Россия много раз заявляла, что не планирует нападений на страны ЕС. 18 мая представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что утверждения о якобы планируемом нападении РФ на страны НАТО являются попыткой нагнетания напряженности.