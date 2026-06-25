Bloomberg: Италия и Франция не поддержали запрет въезда бойцов спецоперации в ЕС
Италия и Франция выступили против предложения Еврокомиссии запретить въезд в страны Евросоюза участникам и ветеранам спецоперации из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, инициативу предложили включить в проект 21-го пакета санкций против России, который представители стран ЕС намерены обсудить 26 июня.
Как отмечают собеседники Bloomberg, Рим и Париж не возражают против самой идеи ограничений, однако считают, что подобная мера может стать первым шагом к более широкому запрету на въезд для граждан России. По мнению двух стран, вопросы въезда должны регулироваться визовой политикой Евросоюза, а не санкционными механизмами.
9 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в рамках подготовки 21-го пакета санкций ЕК предлагает запретить въезд в ЕС участникам спецоперации. По ее словам, впервые ограничения предлагается распространить не на отдельные категории лиц, а на всех, кто проходил службу в российских Вооруженных силах с начала спецоперации.