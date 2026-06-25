Bloomberg: Италия и Франция не поддержали запрет въезда бойцов спецоперации в ЕС

Как отмечают собеседники Bloomberg, Рим и Париж не возражают против самой идеи ограничений, однако считают, что подобная мера может стать первым шагом к более широкому запрету на въезд для граждан России. По мнению двух стран, вопросы въезда должны регулироваться визовой политикой Евросоюза, а не санкционными механизмами.