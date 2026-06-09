Еврокомиссия хочет запретить въезд в ЕС российским бойцам

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа заявил, что Европа не может быть посредником в решении украинского конфликта. Путин заявил, что посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе стороны, но Россия не может доверять тем, кто «уже не один год говорит о необходимости нанесения РФ стратегического поражения».