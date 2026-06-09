Еврокомиссия хочет запретить въезд в ЕС российским бойцам
В рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия (ЕК) предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «РИА Новости».
По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФа заявил, что Европа не может быть посредником в решении украинского конфликта. Путин заявил, что посредниками должны выступать люди, которым доверяют обе стороны, но Россия не может доверять тем, кто «уже не один год говорит о необходимости нанесения РФ стратегического поражения».
Представителя Германии в числе посредников в потенциальных переговорах с Россией от ЕС в Москве видеть не хотят, но при этом в самом ЕС рассматривается представитель Франции или Италии. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к российским силовым структурам.
Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что в качестве возможных переговорщиков с Россией рассматриваются глава Европейского совета Антониу Кошта, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.