Король Великобритании Карл III впервые отчитался о своих налогах

21 июня были опубликованы результаты опроса компании Ipsos, согласно которым поддержка монархии в Великобритании опустилась до самого низкого уровня за 33 года наблюдений. По данным исследования, за последние три года уровень одобрения института монархии снизился на 11 процентных пунктов, а среди британцев в возрасте от 18 до 34 лет идею ее сохранения поддерживают лишь 33% респондентов.