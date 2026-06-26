Король Великобритании Карл III впервые отчитался о своих налогах
Король Великобритании Карл III с момента коронации выплатил более 30 млн фунтов стерлингов (около $40 млн) налогов. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.
Это первый случай, когда раскрыт размер личных налоговых выплат действующего британского монарха. За два полных налоговых года после вступления на престол Карл III перечислил 11,7 млн фунтов в 2023–2024 финансовом году и 12,9 млн фунтов в 2024–2025 финансовом году.
«Сумма налогов, выплаченных Его Величеством с момента коронации, составляет более 30 млн фунтов стерлингов», – говорится в заявлении дворца (цитата по «РИА Новости»).
Карл III стал королем 8 сентября 2022 г. после смерти королевы Елизаветы II, правившей Великобританией 70 лет и семь месяцев. Церемония его коронации состоялась 6 мая 2023 г. в Вестминстерском аббатстве.
21 июня были опубликованы результаты опроса компании Ipsos, согласно которым поддержка монархии в Великобритании опустилась до самого низкого уровня за 33 года наблюдений. По данным исследования, за последние три года уровень одобрения института монархии снизился на 11 процентных пунктов, а среди британцев в возрасте от 18 до 34 лет идею ее сохранения поддерживают лишь 33% респондентов.