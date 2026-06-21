Поддержка монархии среди жителей Великобритании упала до минимума за 33 года

20 февраля Bloomberg писал, что арест брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора стал очередным ударом для Виндзоров на фоне «беспрецедентных испытаний» последних лет и поставил монархию в «режим выживания». Член британской королевской семьи оказался под стражей впервые почти за четыре столетия. Арест брата короля представляет собой столь же серьезный вызов институту монархии, как кризис 1936 г. или гибель принцессы Дианы, подчеркивает агентство.