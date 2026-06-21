Поддержка монархии среди жителей Великобритании упала до минимума за 33 года
Поддержка монархии в Великобритании снизилась до 55%, достигнув минимального уровня за последние 33 года наблюдений. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ipsos, которые приводит газета The Telegraph.
Согласно исследованию, за последние три года уровень одобрения монархии сократился на 11 процентных пунктов. Впервые подобные замеры проводились в 1993 г., когда поддержку институту выражали 69% британцев. В настоящее время показатели фиксируют наиболее низкие значения за весь период наблюдений.
Особенно заметное снижение поддержки отмечается среди молодежи. В возрастной группе от 18 до 34 лет за сохранение монархии высказались лишь 33% респондентов, тогда как в 2013 г. этот показатель составлял 74%.
При этом пик популярности монархии пришелся на 2012 г., когда в Великобритании отмечался «алмазный юбилей» королевы Елизаветы II. Тогда поддержку институту выражали около 80% опрошенных.
20 февраля Bloomberg писал, что арест брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора стал очередным ударом для Виндзоров на фоне «беспрецедентных испытаний» последних лет и поставил монархию в «режим выживания». Член британской королевской семьи оказался под стражей впервые почти за четыре столетия. Арест брата короля представляет собой столь же серьезный вызов институту монархии, как кризис 1936 г. или гибель принцессы Дианы, подчеркивает агентство.
Кроме того, Эндрю задержали на фоне того, как королевская семья была потрясена смертью Елизаветы II в 2022 г., онкологическим диагнозом у Карла III, отчуждением принца Гарри и публикацией документов по делу Джеффри Эпштейна.
19 февраля экс-принц Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, через 12 часов его освободили.