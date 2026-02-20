Bloomberg: арест экс-принца Эндрю перевел британскую монархию в режим выживания

Член британской королевской семьи оказался под стражей впервые почти за четыре столетия. Арест брата короля представляет собой столь же серьезный вызов институту монархии, как кризис 1936 года или гибель принцессы Дианы, подчеркивает агентство. Кроме того, Эндрю задержали на фоне того, как королевская семья была потрясена смертью Елизаветы II в 2022 г., онкологическим диагнозом у Карла III, отчуждением принца Гарри и публикацией документов по делу Джеффри Эпштейна.