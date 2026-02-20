Bloomberg: арест экс-принца Эндрю перевел британскую монархию в режим выживания
Арест брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора стал очередным ударом для Виндзоров на фоне «беспрецедентных испытаний» последних лет и поставил монархию в «режим выживания», пишет Bloomberg.
«Арест Эндрю Маунтбаттен-Виндзора стал очередным ударом для самой влиятельной семьи Великобритании, которая пытается преодолеть череду неудач и адаптироваться к XXI веку», – говорится в материале.
Член британской королевской семьи оказался под стражей впервые почти за четыре столетия. Арест брата короля представляет собой столь же серьезный вызов институту монархии, как кризис 1936 года или гибель принцессы Дианы, подчеркивает агентство. Кроме того, Эндрю задержали на фоне того, как королевская семья была потрясена смертью Елизаветы II в 2022 г., онкологическим диагнозом у Карла III, отчуждением принца Гарри и публикацией документов по делу Джеффри Эпштейна.
19 февраля экс-принц Эндрю был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением, через 12 часов его освободили. Король Карл III выразил «глубочайшую обеспокоенность» и пообещал «полную и всестороннюю поддержку» правосудию. «Закон должен восторжествовать», – сказал монарх.
Bloomberg отмечает, насколько изменилась монархия всего за короткий срок: всего четыре года назад королева Елизавета «поспешила на помощь» принцу Эндрю, помогая ему урегулировать ситуацию с иском о сексуальном насилии «за неразглашаемую сумму».
Маунтбеттен-Виндзор был лишен своих титулов и привилегий после посмертной публикации мемуаров Вирджинии Джуффре, одной из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна. Женщина обвинила принца в сексуальном насилии и подала на него в суд в августе 2021 г., но дело было урегулировано во внесудебном порядке. Весной 2025 г. Джуффре покончила с собой.