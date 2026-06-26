Эвакуацию застрявших в Персидском заливе моряков остановили после удара по судну
Международная морская организация ООН (IMO) сообщила о приостановке операции по эвакуации моряков, заблокированных в Персидском заливе. Причиной стал инцидент с торговым судном в Оманском заливе, недалеко от Ормузского пролива.
По словам генсекретаря IMO Арсенио Домингеса, он решил временно приостановить реализацию плана эвакуации, «чтобы еще раз подтвердить, что необходимые гарантии безопасности продолжают действовать для судов из нашего списка эвакуации и всех судов в регионе». Он уточнил, что судно в Оманском заливе, подвергшееся нападению, не проходило через пролив в рамках плана эвакуации IMO.
23 июня Международная морская организация ООН объявила о плане эвакуации 11 000 моряков из Персидского залива. На эвакуацию экипажей около 600 находящихся там судов потребуется несколько недель.
25 июня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал грузовое судно под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Была повреждена капитанская рубка. По данным Британской организации по координации морских торговых перевозок (UKMTO), пострадавших среди членов экипажа нет.