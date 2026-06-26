Эвакуацию застрявших в Персидском заливе моряков остановили после удара по судну

По словам генсекретаря IMO Арсенио Домингеса, он решил временно приостановить реализацию плана эвакуации, «чтобы еще раз подтвердить, что необходимые гарантии безопасности продолжают действовать для судов из нашего списка эвакуации и всех судов в регионе». Он уточнил, что судно в Оманском заливе, подвергшееся нападению, не проходило через пролив в рамках плана эвакуации IMO.