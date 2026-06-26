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Силы ПВО за ночь сбили 660 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России и двумя морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.

С вечера 25 июня Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Пскова, Иваново («Южный»), Ярославля («Туношна»), а также столичных авиагаваней «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 26 июня силы ПВО ликвидировали 47 украинских беспилотников, летевших в сторону столицы.

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