Собянин сообщил о почти 50 сбитых БПЛА на подлете к Москве

Так, 18 июня в ходе одной из самых мощных атак на столицу и область были сбиты 194 беспилотника, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Тогда повреждения получили жилые дома в Подмосковье и торговый центр «Садовод». 22 июня за сутки над столицей уничтожили 84 БПЛА, разрушений и пострадавших не было.