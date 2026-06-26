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Собянин сообщил о почти 50 сбитых БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Силы противовоздушной обороны за ночь 26 июня нейтрализовали 47 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своем канале в Mах. Ранее градоначальник информировал об уничтожении 39 БПЛА. Всего же в течение ночи сбиты 660 украинских БПЛА над регионами РФ, акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны.

Так, 18 июня в ходе одной из самых мощных атак на столицу и область были сбиты 194 беспилотника, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Тогда повреждения получили жилые дома в Подмосковье и торговый центр «Садовод». 22 июня за сутки над столицей уничтожили 84 БПЛА, разрушений и пострадавших не было.

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