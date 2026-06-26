США больше не будут принимать просителей убежища
США полностью прекращают принимать иностранцев, которые обращаются за политическим убежищем. Страна будет перенаправлять подобные запросы в другие государства. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.
«Двери Америки полностью закрыты для лиц, ищущих убежища. <...> Но хорошей новостью для них является то, что в других странах их готовы принять», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Миллера, все запросы о предоставлении убежища на границе являются фальшивыми. Он назвал тех, кто просит убежища, либо преступниками, либо лицами в поисках выгоды, а также экономическими мигрантами, которые хотят получить социальные льготы. Кроме того, замруководителя аппарата Белого дома посчитал иммигрантов без документов контрабандистами.
Заявление Миллера прозвучало на фоне постановления Верховного суда США о том, что Белый дом теперь может продолжить отмену временного защитного статуса (TPS) для более чем 356 000 иммигрантов из Сирии и Гаити.
Еще в ноябре 2025 г. президент США Дональд Трамп заявил, что намерен полностью запретить иммиграцию из всех стран третьего мира, чтобы «дать системе США возможность восстановиться». Он отмечал, что прекратит «миллионы незаконных въездов Байдена», отменит федеральные льготы для неграждан, денатурализует тех мигрантов, кто, по его словам, «подрывает внутреннее спокойствие», и депортирует всех, кто является «тяготой, угрозой безопасности или несовместим с западной цивилизацией».