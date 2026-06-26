Силы ПВО уничтожили 46 беспилотников ВСУ за два часа
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 46 украинских беспилотников над российскими регионами в период с 7:00 до 9:00 мск. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
По данным ведомства, атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом.
Утром 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на подлете к столице было нейтрализовано 47 украинских дронов. Он не сообщал о разрушениях или пострадавших. По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ночью силы ПВО сбили 660 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России и двумя морями. На этом фоне Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Саратова («Гагарин»), Пензы, Пскова, Иванова («Южный»), Ярославля («Туношна»), а также столичных авиагаваней «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».