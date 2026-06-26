Силы ПВО уничтожили 46 беспилотников ВСУ за два часа

Утром 26 июня мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на подлете к столице было нейтрализовано 47 украинских дронов. Он не сообщал о разрушениях или пострадавших. По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.