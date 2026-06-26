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Главная / Политика /

Песков: США не абсолютно нейтральны в конфликте на Украине

Ведомости

Вашингтон нельзя назвать «абсолютно нейтральным» в российском-украинском конфликте, поскольку американское оружие поступает Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, наверное, термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют <...> большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями», – отметил он.

При этом российская сторона высоко оценивает готовность США к разрешению конфликта, а также влияние Вашингтона на европейские страны и Киев.

Накануне Песков также заявил, что Вашингтон не может быть и посредником, и вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. Москва, вместе с тем, высоко оценивает усилия американской стороны по урегулированию конфликта.

16 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон сосредоточится на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением своего конфликта с Ираном.

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