Песков: США не абсолютно нейтральны в конфликте на Украине
Вашингтон нельзя назвать «абсолютно нейтральным» в российском-украинском конфликте, поскольку американское оружие поступает Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, наверное, термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют <...> большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями», – отметил он.
При этом российская сторона высоко оценивает готовность США к разрешению конфликта, а также влияние Вашингтона на европейские страны и Киев.
Накануне Песков также заявил, что Вашингтон не может быть и посредником, и вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. Москва, вместе с тем, высоко оценивает усилия американской стороны по урегулированию конфликта.
16 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон сосредоточится на разрешении конфликта на Украине в связи с завершением своего конфликта с Ираном.