В список Партии пенсионеров вошел глава Ассоциации колопроктологов РФ Шелыгин
Президент Ассоциации колопроктологов России, академик РАН Юрий Шелыгин вошел в список Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) на выборы в Госдуму. Список утвердил съезд партии, передает корреспондент «Ведомостей».
Федеральная часть списка состоит из пяти человек. Помимо Шелыгина, в него вошли председатель партии Эрик Праздников, заместитель председателя партии Владимир Ворожцов, заместитель председателя партии Александр Потапов и главный редактор «Пенсионер ТВ» Анна Барабанова.
Кроме того, РППСС выдвинула в региональной группе по Московской области депутата Госдумы Андрея Свинцова, избранного в 2021 г. от ЛДПР и исключенного из партии в 2026 г. Всего выдвинуто 268 кандидатов по списку и 108 по округам.
26 июня «Ведомости» писали со ссылкой на источник, близкий к РППСС, что в общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму будет включено пять человек. Праздников говорил в интервью газете, что возглавит список. Он отмечал, что в целом федеральная часть будет не очень большой. Предельное количество кандидатов в ней – 15 человек. Столько, к примеру, выдвинула КПРФ.