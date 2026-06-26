В список Партии пенсионеров вошел глава Ассоциации колопроктологов РФ Шелыгин

26 июня «Ведомости» писали со ссылкой на источник, близкий к РППСС, что в общефедеральную часть списка партии на выборах в Госдуму будет включено пять человек. Праздников говорил в интервью газете, что возглавит список. Он отмечал, что в целом федеральная часть будет не очень большой. Предельное количество кандидатов в ней – 15 человек. Столько, к примеру, выдвинула КПРФ.