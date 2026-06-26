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Омбудсмены РФ и Украины провели встречу в ходе обмена пленными

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на границе Белоруссии и Украины в ходе обмена военнопленными, передает «РИА Новости».

По данным агентства, встреча прошла в рамках продолжения гуманитарного диалога.

26 июня на украинско-белорусской границе Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Процедура состоялась при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас российские военные, вернувшиеся в ходе обмена, находятся в Белоруссии. На территории республики с ними работает Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию.

5 июня состоялся предыдущий крупный обмен между Россией и Украиной. Тогда Москва передала Киеву 185 военнопленных, столько же российских солдат вернулись в Россию. До этого, 15 мая, стороны провели обмен «205 на 205». В марте – апреле 2026 г. прошли обмены по формулам «200 на 200», «300 на 300», «193 на 193» и «175 на 175».

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