Омбудсмены РФ и Украины провели встречу в ходе обмена пленными

5 июня состоялся предыдущий крупный обмен между Россией и Украиной. Тогда Москва передала Киеву 185 военнопленных, столько же российских солдат вернулись в Россию. До этого, 15 мая, стороны провели обмен «205 на 205». В марте – апреле 2026 г. прошли обмены по формулам «200 на 200», «300 на 300», «193 на 193» и «175 на 175».