В «Яблоке» оценили свои шансы на выборах 2026 года

«У нас есть приоритетные регионы, я могу их назвать. Это не только Санкт-Петербург, Псковская и Карелия. Это Московская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская и Томская области, где мы участвуем в выборах в законодательные собрания», – сказал он.