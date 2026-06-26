В «Яблоке» оценили свои шансы на выборах 2026 года
Партия «Яблоко» назвала восемь приоритетных регионов на осенних выборах 2026 г., где у ее представителей будет больше шансов пройти в заксобрания. Об этом заявил председатель партии Николай Рыбаков в интервью «Ведомостям».
«У нас есть приоритетные регионы, я могу их назвать. Это не только Санкт-Петербург, Псковская и Карелия. Это Московская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская и Томская области, где мы участвуем в выборах в законодательные собрания», – сказал он.
Рыбаков отметил, что перечисленные им первые три региона СЗАО являются приоритетами первого уровня, поскольку в местных парламентах есть фракции «Яблока», представители партии «понятны любому человеку, который хотя бы что-то слышал про политику».
По данным ВЦИОМ, 15% россиян допускают голосование за «Яблоко». Партия идет на выборы с предложением о немедленном прекращении огня на Украине. Он подчеркнул, что главной целью избирательной кампании для «Яблока» является остановка гибели людей.
Выборы в единый день голосования, который предварительно назначен на 20 сентября, включают кампании разного уровня: от выборов депутатов Госдумы до прямых выборов высших должностных лиц в не менее чем восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2200 кампаний, в рамках которых предстоит заместить 207 000 мандатов и выборных должностей.