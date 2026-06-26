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Трамп пригрозил Европе 100%-ыми пошлинами из-за налога на цифровые услуги

Американский президент возмущен планами ЕС ввести новый сбор для американских корпораций
Ведомости

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-вые пошлины на товары из европейских стран в случае введения ими налога на цифровые услуги для американских компаний. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Многие страны Европы обсуждают введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые из этих стран близки к тому, чтобы действительно сделать это. Пусть это заявление послужит предупреждением о том, что любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в размере 100% на все ее товары, поставляемые в США», – написал Трамп.

По мнению американского лидера, подобные налоги несправедливо нацелены против крупных американских корпораций, таких как Apple, Google и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее Трамп уже угрожал аналогичными мерами, в том числе Франции – 100%-выми пошлинами на вино, если Париж не откажется от цифрового налога на американские технологические компании.

Конфликт вокруг цифрового налога между США и Францией длится с 2019 г., когда Париж ввел 3%-ный сбор на выручку американских технологических гигантов, включая Alphabet, Amazon и Apple.

15 июня Трамп пригрозил ввести 100%-вые пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не откажется от этого налога. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон пообещал провести с Трампом «уважительный, но жесткий» разговор на саммите G7, подчеркнув, что европейское законодательство не может определяться решениями Вашингтона.

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