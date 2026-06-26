Трамп пригрозил Европе 100%-ыми пошлинами из-за налога на цифровые услуги

«Многие страны Европы обсуждают введение налога на цифровые услуги в отношении американских компаний. Некоторые из этих стран близки к тому, чтобы действительно сделать это. Пусть это заявление послужит предупреждением о том, что любая страна, которая введет такой налог, немедленно столкнется с пошлинами в размере 100% на все ее товары, поставляемые в США», – написал Трамп.