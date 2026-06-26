Силы ПВО за шесть часов уничтожили 68 украинских беспилотников

Ночью силы ПВО уничтожили 660 украинских беспилотников над 13 регионами России и двумя морями. В ответ на продолжающиеся атаки Росавиация ограничивала работу аэропортов в Калуге («Грабцево»), Нижнем Новгороде («Чкалов»), Саратове («Гагарин»), Пензе, Пскове, Иванове («Южный»), Ярославле («Туношна»), а также в московских «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево».