Силы ПВО за шесть часов уничтожили 68 украинских беспилотников
В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России в Max.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью силы ПВО уничтожили 660 украинских беспилотников над 13 регионами России и двумя морями. В ответ на продолжающиеся атаки Росавиация ограничивала работу аэропортов в Калуге («Грабцево»), Нижнем Новгороде («Чкалов»), Саратове («Гагарин»), Пензе, Пскове, Иванове («Южный»), Ярославле («Туношна»), а также в московских «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево».