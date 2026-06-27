По словам Трофимова, Запад спровоцировал кризис в Восточной Европе и на Украине, раскачивает ситуацию на Балканах, поставил Ближний Восток на грань масштабной войны. Евросоюз целенаправленно дестабилизирует обстановку в Центральной, Южной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Евразии. Дипломат также отметил, что НАТО милитаризирует Арктику и пытается зайти туда «со всеми своими инструментами». Все это, по его мнению, укладывается в стратегию Запада по сдерживанию альтернативных центров силы.