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В МИДе обвинили Запад в разжигании конфликтов по всей Евразии

Ведомости

Страны Евросоюза и НАТО в своих интересах разжигают конфликты во всех частях Евразии, стремясь превратить континент в арену геополитического противостояния, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов в интервью ТАСС.

«Мы все видим, что страны НАТО и ЕС в своих интересах разжигают пожары конфликтов во всех частях Евразии, стремятся превратить ее в арену геополитического противостояния, прежде всего чтобы сдержать своих конкурентов», – сказал дипломат.

По словам Трофимова, Запад спровоцировал кризис в Восточной Европе и на Украине, раскачивает ситуацию на Балканах, поставил Ближний Восток на грань масштабной войны. Евросоюз целенаправленно дестабилизирует обстановку в Центральной, Южной, Северо-Восточной и Юго-Восточной Евразии. Дипломат также отметил, что НАТО милитаризирует Арктику и пытается зайти туда «со всеми своими инструментами». Все это, по его мнению, укладывается в стратегию Запада по сдерживанию альтернативных центров силы.

26 июня замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин заявил, что страны Европы – члены НАТО уже не скрывают подготовку к новой большой европейской войне. По мнению Горемыкина, именно западные государства затягивают конфликт на Украине. Он подчеркнул, что ситуация привела к окончательному краху евроатлантической модели безопасности.

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