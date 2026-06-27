FT: Аргентина планирует запуск «золотых паспортов» для привлечения инвестиций
Правительство Аргентины планирует запустить программу получения гражданства за инвестиции, чтобы привлечь средства для погашения внешнего долга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Схема предполагает безвозвратное пожертвование в размере около $500 000 или покупку гособлигаций на $1 млн. Окончательные параметры программы еще обсуждаются.
В случае реализации Аргентина станет одной из крупнейших стран мира, предлагающих подобную схему. Власти рассчитывают, что это поможет выплатить десятки миллиардов долларов долгов в ближайшие годы. Страна до сих пор не вернулась на глобальные рынки после реструктуризации 2020 г. и активно ищет способы привлечения валюты. В минэкономики от комментариев отказались, пишет издание.
Программа разрабатывается на фоне курса либертарианского президента Хавьера Милея на дерегулирование экономики. Эксперты полагают, что аргентинский паспорт, открывающий безвизовый въезд в 170 стран, может заинтересовать граждан США и Европы, обеспокоенных политической нестабильностью и налоговыми спорами. Консультанты отмечают, что стоимость аргентинского гражданства будет ниже новозеландских инвестиционных виз.
По словам гендиректора Latitude Group Эрика Мейджора, аналогов Аргентине на рынке программ за гражданство просто нет – большинство таких схем предлагают лишь небольшие островные государства Карибского бассейна и Тихого океана.
По данным издания, инициатива уже вызывает критику. Схемы «золотых паспортов» не раз подвергались осуждению за коррупционные риски, а в Евросоюзе подобные программы были запрещены судом. В 2022 г. Великобритания закрыла собственную аналогичную программу в рамках борьбы с отмыванием денег, а также отменила безвизовый въезд для держателей «золотых паспортов» некоторых стран, назвав такую практику изначально высокорискованной. В Аргентине также звучат предостережения: юристы указывают, что программа затрагивает конституционные нормы о гражданстве и может навредить репутации страны. Вызывает серьезную обеспокоенность и отсутствие широкого общественного обсуждения.
Президент США Дональд Трамп в 2025 г. запустил ускоренный вид на жительство за $1 млн. Заявители за оформление «золотой карты» получают постоянный вид на жительство (ВНЖ) в США.