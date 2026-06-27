FT: Аргентина планирует запуск «золотых паспортов» для привлечения инвестиций

По данным издания, инициатива уже вызывает критику. Схемы «золотых паспортов» не раз подвергались осуждению за коррупционные риски, а в Евросоюзе подобные программы были запрещены судом. В 2022 г. Великобритания закрыла собственную аналогичную программу в рамках борьбы с отмыванием денег, а также отменила безвизовый въезд для держателей «золотых паспортов» некоторых стран, назвав такую практику изначально высокорискованной. В Аргентине также звучат предостережения: юристы указывают, что программа затрагивает конституционные нормы о гражданстве и может навредить репутации страны. Вызывает серьезную обеспокоенность и отсутствие широкого общественного обсуждения.