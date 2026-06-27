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В Россию из украинского плена вернулись пять жителей Курской области

Ведомости

Пятеро жителей Курской области и двое жителей других регионов вернулись в Россию из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По словам Лантратовой, возвращение россиян стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной.

26 июня Россия и Украина вернули по 160 пленных военнослужащих. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Предыдущий крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185».

В апреле из украинского плена вернули пятерых женщин и двоих мужчин из Курской области.

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