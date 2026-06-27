В Россию из украинского плена вернулись пять жителей Курской области
Пятеро жителей Курской области и двое жителей других регионов вернулись в Россию из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По словам Лантратовой, возвращение россиян стало возможным благодаря гуманитарным контактам с украинской стороной.
26 июня Россия и Украина вернули по 160 пленных военнослужащих. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Предыдущий крупный обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле «185 на 185».
В апреле из украинского плена вернули пятерых женщин и двоих мужчин из Курской области.