Хинштейн: самому пожилому вернувшемуся из плена курянину 91 год
Курская область направила транспорт и врачей за бывшими пленными, которые были возвращены на родину с Украины. Самому пожилому из них 91 год, рассказал глава Курской области Александр Хинштейн.
Среди освобожденных курян – пять женщин и двое мужчин. В Курске каждого повторно осмотрят медики. У нескольких человек есть проблемы со здоровьем, одна женщина не видит.
Курянам предоставят временное жилье, вещи и помогут с оформлением всех полагающихся выплат. Родные уже с нетерпением ждут их возвращения, сообщил Хинштейн.
На белорусско-украинском пограничном переходе курян встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, российским правозащитникам удалось достичь соглашения с украинской стороной об освобождении этих людей. Москалькова отметила, что процесс оказался трудным, однако российской стороне удалось завершить его успешно – уже скоро последние семеро жителей Курской области воссоединятся со своими семьями.
11 апреля Россия вернула 175 военных в рамках обмена на 175 бойцов ВСУ. Посредником выступили ОАЭ.