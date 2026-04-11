Хинштейн: самому пожилому вернувшемуся из плена курянину 91 год

На белорусско-украинском пограничном переходе курян встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, российским правозащитникам удалось достичь соглашения с украинской стороной об освобождении этих людей. Москалькова отметила, что процесс оказался трудным, однако российской стороне удалось завершить его успешно – уже скоро последние семеро жителей Курской области воссоединятся со своими семьями.