Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Хинштейн: самому пожилому вернувшемуся из плена курянину 91 год

Ведомости

Курская область направила транспорт и врачей за бывшими пленными, которые были возвращены на родину с Украины. Самому пожилому из них 91 год, рассказал глава Курской области Александр Хинштейн.

Среди освобожденных курян – пять женщин и двое мужчин. В Курске каждого повторно осмотрят медики. У нескольких человек есть проблемы со здоровьем, одна женщина не видит.

Курянам предоставят временное жилье, вещи и помогут с оформлением всех полагающихся выплат. Родные уже с нетерпением ждут их возвращения, сообщил Хинштейн.

На белорусско-украинском пограничном переходе курян встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, российским правозащитникам удалось достичь соглашения с украинской стороной об освобождении этих людей. Москалькова отметила, что процесс оказался трудным, однако российской стороне удалось завершить его успешно – уже скоро последние семеро жителей Курской области воссоединятся со своими семьями.

11 апреля Россия вернула 175 военных в рамках обмена на 175 бойцов ВСУ. Посредником выступили ОАЭ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте